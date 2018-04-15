В матче 33-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» принимает «Арсенал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ньюкасл
Арсенал
Дубравка Мартин • Йедлин Деандре • Ласcеллс Джамал • Лежён Флорьян • Дамметт Пол • Шелви Джонджо • Диаме Мохамед • Ритчи Мэтт • Перес Айосе • Кенеди Роберт • Гейл Дуайт
Запасные: Кларк Киран • Хоселу Санмартин • Слимани Ислам • Дарлоу Карл • Манкильо Хави • Хейден Исаак • Мёрфи Джейкоб
Чех Петр • Чамберс Калум • Мустафи Шкодран • Холдинг Роб • Монреаль Начо • Эльнени Мохамед • Джака Гранит • Айуоби Алекс • Уиллкок Джозеф • Обамеянг Пьер-Эмерик • Ляказетт Александр
Запасные: Мертезакер Пер • Оспина Давид • Уэлбек Данни • Колашинац Сеад • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Нелсон Райс • Нкетиа Эдвард
15 апреля. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
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