Руслан Нигматуллин: «Локомотив» еще не гарантировал себе чемпионство 

Пенальти не надо — штрафные давай! «Локомотив» на выезде разгромил «Динамо»
— Крупная победа «Локомотива» в дерби, удивила? — Результат, конечно, неожиданный. Больше предполагал, что будет обоюдоострая игра. Но здесь просто матч так удачно сложился для «Локомотива», — цитирует Нигматуллина Rusfootball.Info. — То есть индивидуальное мастерство отдельных футболистов решило исход встречи. Особенно показательно это было в первом тайме: два штрафных — два гола. Нельзя сказать, что динамовцы сдались без боя: они атаковали, пытались что-то создавать, но менее мастеровито. — Некоторые специалисты уже не сомневаются в том, что «Локо» выиграет чемпионат. — «Локомотив» еще не обеспечил себе чемпионство — борьба будет идти до последнего тура. Тем более финишный отрезок для «Локо» легким назвать никак нельзя. В ближайшем матче они встретятся с «Ахматом» — тоже непростой соперник.