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Болельщики «Лады» провели митинг в поддержку команды
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Болельщики «Лады» провели митинг в поддержку команды 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Р-Спорт».
"Болельщики «Лады» собрались на митинг с целью показать руководству Самарской области и Континентальной хоккейной лиги что клуб для тольяттинцев не пустой звук, и его судьба очень важна для нас", — сказал представитель собравшихся болельщиков.
Он отметил, что фанаты не считают решение об исключении «Лады» из КХЛ правильным, хотя понимают почему оно было принято.
"Болельщики хотят, чтобы все причастные к этому ответственные лица не просто уволились, но и понесли справедливое наказание по своим заслугам. Кроме того, мы рассчитываем услышать от представителей области или нового руководства, какие конкретные шаги будут предприняты для возвращения «Лады» в КХЛ", — добавил болельщик.
На митинге присутствовало больше тысячи человек.
Ранее сообщалось, что «Лада» и «Югра» будут выступать в Высшей хоккейной лиге.
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