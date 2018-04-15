«Пенсионеры» Березуцкие прогулялись по Уфе. Фото

Игроки ЦСКА прогулялись по городу перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Уфы». Защитники команды братья Алексей и Василий Березуцкие сделали совместную фотографию на фоне пенсионного фонда.

Снимок выложен в Твиттере армейцев. Подпись к нему такая: «Перед матчем немного прогулялись по Уфе. Наши „пенсионеры“ не упустили возможности немного поиронизировать».

Перед матчем немного прогулялись по Уфе. Наши «пенсионеры» не упустили возможности немного поиронизировать 😁 #УфаЦСКА pic.twitter.com/s1FkBxc6qJ

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 апреля 2018 г.

Уфа — ЦСКА