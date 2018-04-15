Сергей Светлов: Победный голевой пас Зарипова Галиеву — высший пилотаж

— Как оцените матч номер один? — Никаких сюрпризов, «Ак Барс» победил по делу, на кубковом опыте, в том числе тренерского штаба, — сказал Светлов

— В чем это проявилось? — В боксе есть такое выражение — «украсть матч». Самые опытные боксеры так и делают — хорошо начинают поединок плюс обязательно выдают концовку. И в принципе это про «Ак Барс», вчера очень грамотно распределивший силы и взявший верх именно в ключевых отрезках — на старте первого периода и в концовке третьего.

— Герой матча? — Кандидатура молодого форварда Галиева, сделавшего дубль, — на поверхности. Но ни в коем случае не забывайте Зарипова. Момент, когда на грани офсайда он в одно касание принял шайбу, развернулся и выдал победный голевой пас Галиеву — высший пилотаж! ЦСКА, кстати, решил посмотреть момент по видео, но в этом и есть исполнительское мастерство — за счет правильного выбора позиции, открывания, движения вдоль синей линии Зарипов, по сути, спрятал офсайд. Класс!

Следующая игра пройдет в Казани в понедельник.