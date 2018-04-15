Россияне Сергей Азарян и Михаил Мельник заняли второе место в синхронных прыжках на батуте на чемпионате Европы в Баку. Победу одержали белорусы Олег Рябцев и Владислав Гончаров. Среди женщин золотые медали завоевали белоруски Мария Макаринская и Анна Гончарова.
Прыжки на батуте. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан Мужчины. Батут. Синхронные прыжки 1. Олег Рябцев/Владислав Гончаров (Беларусь) — 52,375. 2. Сергей Азарян/Михаил Мельник (Россия) — 51,100. 3. Пьер Гузу/Джошуа Фаро (Франция) — 50,500. Женщины. Батут. Синхронные прыжки 1. Мария Макаринская/Анна Гончарова (Беларусь) — 49,750. 2. Вероника Земляная/Светлана Макштарова (Азербайджан) — 47,000. 3. Светлана Малькова/Наталья Москвина (Украина) — 44,250.