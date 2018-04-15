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Ультрас «Шахтера» подтвердили свою нацистскую суть
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Ультрас «Шахтера» подтвердили свою нацистскую суть 

Украина.ру 15 минут назад
Фото: Украина.ру
По своему социально-политическому составу ультрас «Шахтера» мало чем отличаются от аналогичных группировок других украинских клубов. Это ультраправые, фашиствующие элементы, прославляющие Бандеру и вполне гармонично вписывающиеся в мейнстрим официального киевского режима.
Те, кто не разделял подобных идей, давно отвалились от фанатского объединения «Шахтера», многие влились в ряды ополчения ДНР. Но те, кто перебрался на территорию, контролируемую украинскими войсками — гастролируют вместе с командой, создавая иллюзию ее поддержки донецкими болельщиками. И само собой, мало обращая внимания на футбол, исполняют свое обычное политическое шоу.
Во время принципиального матча «Шахтер» — «Динамо», который состоялся в Харькове 14 апреля и закончился необязательным поражением действующих чемпионов страны, ультрас снова напомнили о себе. На этот раз они решили публично сжечь флаг Новороссии. Об этом сообщил сайт «Русская весна».
Понятно, что подобная символика вызывает у националистов нервную дрожь. Не имея возможности наказать своих бывших земляков за свободомыслие и гордый выбор, они пытаются выместить злобу на флагах. Демонстрируя, разумеется, что с воюющими донбасскими республиками им не по пути, и себя они давно отмежевали от своей малой родины.
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