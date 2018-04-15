Дидье Дешам: «База в Истре соответствует требованиям сборной Франции, без каких-либо излишеств»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам доволен тренировочной базой в Истре, где будет размешаться команда во время чемпионата мира-2018​. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

— Логистика, расположение, организация, безопасность… это очень важно, это кропотливая работа, требующая тесного сотрудничества между несколькими службами федерации, — цитирует пресс-служба ФФФ Дешама. — Работа по этим важным темам ведется. Инфраструктура нашего лагеря в Истре будет готова и будет соответствовать нашим требованиям, без каких-либо излишеств. Игроков и сотрудники будут чувствовать себя как дома.