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Дидье Дешам: «База в Истре соответствует требованиям сборной Франции, без каких-либо излишеств»
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Дидье Дешам: «База в Истре соответствует требованиям сборной Франции, без каких-либо излишеств» 

Спорт-Экспресс 17 минут назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам доволен тренировочной базой в Истре, где будет размешаться команда во время чемпионата мира-2018​. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
— Логистика, расположение, организация, безопасность… это очень важно, это кропотливая работа, требующая тесного сотрудничества между несколькими службами федерации, — цитирует пресс-служба ФФФ Дешама. — Работа по этим важным темам ведется. Инфраструктура нашего лагеря в Истре будет готова и будет соответствовать нашим требованиям, без каких-либо излишеств. Игроков и сотрудники будут чувствовать себя как дома.
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