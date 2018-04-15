«Дом с авгурами» на улице Пискунова «примерил» фальш-фасад

Размеры баннера не подошли к зданию, поэтому рабочие демонтировали его. Ранее NN.RU сообщал о 19 исторических домах в центре Нижнего Новгорода, которые планируется закрыть фальш-фасадами на время ЧМ-2018. На это из бюджета выделено 9 млн рублей. Интересно, что «Дома с авгурами» в этом списке не было. Возможно, это инициатива собственника.

— Город НН одевается… Примеряет новые баннеры, как для карнавала, — написала на своей странице в соцсети лидер движения «СпасГрад» Анна Давыдова . — Аргентинцам, которые планируют прибыть, будет привычно. Сегодня «костюм» напяливали на «Дом с авгурами» на Пискунова, 35. Зачем — непонятно. Он бы был самым лучшим фоном для съемок болельщиков… Удивил бы их точно. «Костюмчик» пошел складками, парусил, один «рукав» оказался длиннее другого. «Примерка» не удалась. Все сняли. Дом еще можно увидеть в его нормальном архитектурном виде. И да. Все работы согласованы.

Здание было построено в начале ХХ века дом и принадлежало Александру Троицкому, который был большим поклонником азартных игр. Именно этим объясняется необычный экстерьер здания: вход в виде подковы, двери с шахматными клетками, авгуры, склонившиеся над шахматной доской. В 1918 году особняк был национализирован и на долгое время отдан под жилые квартиры. С 1967 по 2009 год в здании размещалось городской департамент культуры.

Мы рассказывали, что за 2,5 месяца до старта чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде наконец-то начали приводить в порядок страшные дома. Многие из них находятся на пути следования болельщиков, спортсменов и представителей FIFA. Более 250 сооружений в Нижнем Новгороде должны преобразиться до 15 мая. Мы составили карту домов, чьи фасады отремонтируют либо завесят фальшфасадами.