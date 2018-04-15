Ещё
Дмитрий Шляхтин: «Кадровый вопрос остро стоит перед „Ладой“ в данный момент»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Шляхтин: «Кадровый вопрос остро стоит перед „Ладой“ в данный момент» 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
Министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин отметил, что кадровый вопрос остро стоит перед клубом в данный момент. По его словам, до середины мая он должен быть решен.
Совет директоров КХЛ по итогам сезона-2017/18 исключил «Ладу» из состава участников лиги. Все прежнее руководство клуба уже покинуло или покинет свои должности по истечении контрактов.
— Кадровый вопрос остро стоит перед «Ладой», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт». — Это большая проблема, нужны спортивный директор и главный тренер. Назначен и.о. генерального директора (Виктор) Резников, но его часть больше финансово-хозяйственная, а не спортивная. До середины мая мы должны решить эти вопросы.
Есть обязательства по финансам, которые подписал ПАО «АВТОВАЗ». Пока не знаю, сохранят ли они в прежнем объеме эти цифры в ВХЛ. Область всегда поддерживала и будет поддерживать клуб. Бюджетные источники будут поровну распределены между «Ладой» и ЦСК ВВС, но ПАО «АВТОВАЗ» добавит дополнительную мощность Тольятти.
Спорт-Экспресс: последние новости
Мурад Мусаев: "Был готов возглавить "Краснодар" еще в марте" Мурад Мусаев: "После победы над "Зенитом" было ощущение нереальности происходящего" И.о. губернатора Самарской области обсуждал с руководством КХЛ вопрос возвращения "Лады" в КХЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение