Дмитрий Шляхтин: «Кадровый вопрос остро стоит перед „Ладой“ в данный момент» 

Министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин отметил, что кадровый вопрос остро стоит перед клубом в данный момент. По его словам, до середины мая он должен быть решен.
Совет директоров КХЛ по итогам сезона-2017/18 исключил «Ладу» из состава участников лиги. Все прежнее руководство клуба уже покинуло или покинет свои должности по истечении контрактов.
— Кадровый вопрос остро стоит перед «Ладой», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт». — Это большая проблема, нужны спортивный директор и главный тренер. Назначен и.о. генерального директора (Виктор) Резников, но его часть больше финансово-хозяйственная, а не спортивная. До середины мая мы должны решить эти вопросы.
Есть обязательства по финансам, которые подписал ПАО «АВТОВАЗ». Пока не знаю, сохранят ли они в прежнем объеме эти цифры в ВХЛ. Область всегда поддерживала и будет поддерживать клуб. Бюджетные источники будут поровну распределены между «Ладой» и ЦСК ВВС, но ПАО «АВТОВАЗ» добавит дополнительную мощность Тольятти.