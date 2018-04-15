Дмитрий Шляхтин: «Кадровый вопрос остро стоит перед „Ладой“ в данный момент»

Министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин отметил, что кадровый вопрос остро стоит перед клубом в данный момент. По его словам, до середины мая он должен быть решен.

Совет директоров КХЛ по итогам сезона-2017/18 исключил «Ладу» из состава участников лиги. Все прежнее руководство клуба уже покинуло или покинет свои должности по истечении контрактов.

— Кадровый вопрос остро стоит перед «Ладой», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт». — Это большая проблема, нужны спортивный директор и главный тренер. Назначен и.о. генерального директора (Виктор) Резников, но его часть больше финансово-хозяйственная, а не спортивная. До середины мая мы должны решить эти вопросы.