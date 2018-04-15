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Дмитрий Шляхтин: «Ладе» нужны спортивный директор и главный тренер
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Дмитрий Шляхтин: «Ладе» нужны спортивный директор и главный тренер 

Советский спорт 1 час назад
Министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин сообщил, что перед хоккейной командой остро стоит кадровый вопрос.
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Напомним, Совет директоров КХЛ по итогам сезона-2017/18 исключил «Ладу» из состава участников лиги. Все прежнее руководство клуба уже покинуло или покинет свои должности по истечении контрактов.
"Кадровый вопрос остро стоит перед «Ладой». Это большая проблема, нужны спортивный директор и главный тренер. Назначен и.о. генерального директора (Виктор) Резников, но его часть больше финансово-хозяйственная, а не спортивная. До середины мая мы должны решить эти вопросы", — сказал Шляхтин.
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