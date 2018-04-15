Ильин: по первому тайму «Урал» делает всё так, как того заслуживают болельщики

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился впечатлениями от хода матча со «Спартаком» в 26-м туре РФПЛ. После первого тайма екатеринбургская команда выигрывает со счётом 1:0.

«Мы знаем, какая на нас лежит ответственность в связи с проведением первого домашнего матча после официального открытия арены. Не хотим огорчить болельщиков, потому что поддержка сегодня очень хорошая. Думаю, все это видят. Пока, судя по первому тайму, мы делаем всё так, как того заслуживают болельщики», — сказал Ильин в эфире телеканала «Наш футбол».