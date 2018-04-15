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«Ливерпуль» нацелился на хавбека «Наполи»
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«Ливерпуль» нацелился на хавбека «Наполи» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Наполи» Петр Зелински может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Sky Sports, в услугах 23-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль».
В текущем сезоне Зелински провел 40 матчей, отметился 9 голами и 2 ассистами.
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