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Кострома примет участников полумарафона «Бегом по Золотому кольцу»
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Кострома примет участников полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
12 июня Кострома снова примет участников спортивного проекта «Бегом по Золотому кольцу». В нашем городе пройдет полумарафон «Здорово, Кострома!», сообщает пресс-служба городской администрации.
Регистрация участников уже началась. Атлеты подали около 1 тысячи 300 заявок, они поступили из 21 региона. Старт полумарафону дадут на Сусанинской площади в День России.
Впервые у нас пройдет старт «Гонка за лидером!». Традиционные дистанции для взрослых и детей сохранятся.
В этом году марафонцев ждут медали и футболки со Снегурочкой, сладкие подарки на финише для каждого ребенка и фестиваль для болельщиков.
Зарегистрироваться для участия можно на сайте полумарафона.
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