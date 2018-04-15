Кострома примет участников полумарафона «Бегом по Золотому кольцу»

12 июня Кострома снова примет участников спортивного проекта «Бегом по Золотому кольцу». В нашем городе пройдет полумарафон «Здорово, Кострома!», сообщает пресс-служба городской администрации.

Регистрация участников уже началась. Атлеты подали около 1 тысячи 300 заявок, они поступили из 21 региона. Старт полумарафону дадут на Сусанинской площади в День России.

Впервые у нас пройдет старт «Гонка за лидером!». Традиционные дистанции для взрослых и детей сохранятся.

В этом году марафонцев ждут медали и футболки со Снегурочкой, сладкие подарки на финише для каждого ребенка и фестиваль для болельщиков.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте полумарафона.