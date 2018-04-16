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Ставропольцы подрались за игрушки по акции в «Магните»
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Ставропольцы подрались за игрушки по акции в «Магните» 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В одном из магазинов сети «Магнит» в Ставрополе покупатели устроили настоящее побоище из-за игрушек по акции, передает «Пятый канал».
В магазинах сети «Магнит» действует акция — покупатели могут получить подарочную игрушку в обмен на наклейки, которые они получают на кассе в обмен на покупки. Так, после завоза очередной партии игрушек по акции в Ставрополе клиенты начали вырывать игрушки друг у друга из корзин, толкаясь и выкрикивая оскорбления. Некоторым удалось схватить сразу несколько подарков, что вызвало недовольство у других. Одна из покупательниц даже схватила за шею мужчину, заполучившего бесплатный товар вместо нее. Это уже не первый случай, когда игрушки по акции становятся причиной драк ставропольцев.
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