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В Екатеринбурге торжественно открыли Центральный стадион
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В Екатеринбурге торжественно открыли Центральный стадион 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Перед зрителями выступили барабанщики вместе с юными футболистами СК «Урал» и гимнастками. А во время церемонии открытия символический ключ от стадиона торжественно передали президенту «Урала» Григорию Иванову.
Первый удар по мячу на новом стадионе нанёс губернатор Евгений Куйвашев.
О новом стадионе он написал в своём Instagram:
— Стадион — первый в России, сданный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Красивый, новый, современный, удобный, отвечающий требованиям FIFA. Мы не только создали новую спортивную площадку, но и сберегли охраняемые законом элементы оригинального архитектурного облика старого Центрального стадиона. Самое важное, что арена будет востребована и будет активно использоваться и после чемпионата. Тут будут не только проходить футбольные матчи «Урала»: это многофункциональный спортивный комплекс, а также площадка для крупных зрелищных мероприятий. Не говоря уже о том, что подготовка среды вокруг стадиона позволила Екатеринбургу реконструировать улицы и тротуары, построить новые транспортные развязки, серьёзно обновить инфраструктуру.
Мы ведём трансляцию с матча, который сейчас идёт на Центральном стадионе, в режиме онлайн.
Сегодня до 19:00 будут перекрыты улицы возле Центрального стадиона.
Вчера, накануне этого матча болельщики московской команды поддержали её ярким файер-шоу. Правда, несколько из них поддерживали настолько активно, что провалились под лёд Городского пруда. А чуть больше недели назад мы рассказывали, что болельщики обвалили сайт футбольного «Урала», пытаясь купить билеты на матч со «Спартаком».
Напомним, первый тестовый матч на площадке состоялся 1 апреля, тогда «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счётом 1:1.
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