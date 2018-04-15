— Помните Роберто Манчини, нынешнего главного тренера «Зенита» как футболиста? — Конечно, помню! Он играл за «Лацио», был лидером команды, которая тогда была одной из сильнейших в Серии А. Сейчас вектор популярности европейского футбола немного сместился, а в те годы итальянский чемпионат был, наверное, самым востребованным на ТВ, а возможно, и самым сильным по составу. Я всегда болел за сборную Италии на крупных турнирах и симпатизировал итальянским клубам, старался не пропускать ни одной трансляции матчей с их участием, хотя в то время показывали не так много футбола, как сейчас. Так что Роберто Манчини — это футболист из моего детства (улыбается), за игрой которого я всегда следил с удовольствием.
— Вообще, какие футболисты восхищали вас в юности? На чьей игре вы, если можно так выразиться, росли? — Роберто Баджо — он меня просто восхищал. Я ждал каждый матч с его участием. Уровень его футбольного интеллекта, его понимание игры и техническая оснащенность не могли, как мне кажется, никого, кто любит футбол, оставить равнодушным. Великий мастер! — приводит слова Мусаева официальный сайт «Краснодара».
Напомним, 34-летний специалист 3 апреля был утвержден исполняющим обязанности главного тренера краснодарцев после отставки Игоря Шалимова. В первом матче под руководством Мусаева «Краснодар» обыграл на выезде «Зенит» со счетом 2:1. 14 апреля черно-зеленые разгромили дома тульский «Арсенал» (3:0). После 26 туров краснодарский клуб занимает в таблице РФПЛ третье место, имея в активе 47 очков.