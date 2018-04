Даниэль Риккардо выигрывает Гран-При Китая вопреки логике

Пилот Red Bull Даниэль Риккардо победил в Гран-При Китая, имея далеко не самую быструю машину.

Столкновение двух пилотов «Торо Россо» и последующий выезд автомобиля безопасности перевернул для Red Bull гонку с ног на голову. Так, до этого самого инцидента Дэн Риккардо шёл замыкающим топ-6 и не мечтал даже о подиуме. Однако стратеги «Красных Быков» решились на смелую тактику, зазвав обоих своих пилотов на пит-стоп за свежими мягкими шинами, которые просто обязаны были дать им преимущество на фоне соперников. К тому же по такому сценарию больше вообще никто не пошёл.

И что же вы думаете? «Ред Буллы» просто полетели! Вероятно, подопечные Кристиана Хорнера и вовсе могли сотворить дубль, но Макс Ферстаппен опять оказался излишне горячим. Голландец слишком смело начал прорываться и развернул машину шедшего вторым Себастьяна Феттеля . И сам тоже отправился «вальсировать». Понятно, что судьи не оставили этот эпизод без внимания, и Макс получил 10 секунд штрафа к своему итоговому времени. Это отбросило его с 4-й на 5-ю строчку протоколов.

Кстати, до того Ферстаппен, как и в Бахрейне, схлестнулся всё с тем же Хэмилтоном. И если Льюис после Сахира винил и во всех интервью обрушивался с критикой на Макса, то тут, как нам кажется, именно Хэмилтона стоит признать не слишком вежливым. В одном из эпизодов британец просто взял и выдавил Ферстаппена с трассы. Впрочем, наказания ему не последовало. Пожалели.

Про Феттеля ещё немного. Себ стартовал с полула и уверенно лидировал. Лидировал до тех пор, пока не начались остановки плановые в боксах. Валттери Боттас, пилот «Мерседеса», заехал на круг ранее и не прогадал. За счёт этого финн и возглавил гонку. Ну а потом как раз история с Пьером Гасли и Брендоном Хартли приключилась, изменившая положение вещей полностью.

Отметим, что австралиец Даниэль Риккардо одержал первую победу со времени прошлогоднего Гран-При Азербайджана, а Боттас занял второе место подряд. Третьим финишировал Кими Райкконен , для которого в «Феррари» припасли совершенно глупую тактику, тянув беспредельно долго с визитом на пит-лейн за свежей резиной.

Нико Хюлькенберг оказался в итоге на превосходном для Renault 6-ом месте. Снова творил что-то невероятное Фернандо Алонсо за рулём «Макларена». Испанец сумел пробраться на 7-ю строчку, стартовав при этом только 13-м. Более того, на финальных участках дистанции он атаковал и прошёл Феттеля, который изо всех сил пытался как-то бороться с изношенными в ходе разворота шинами.

Вновь слабая гонка вышла у всего «Уильямса». Сергей Сироткин , нащупавший более или менее нормальный ритм в тренировках, не показал конкурентной скорости по ходу Гран-При, закончив заезд 15-м. Досадно, что россиянин проиграл своему партнёру по команде Лэнсу Строллу — канадец 14-й. Видимо, без серьёзных обновлений прибавить «Уильямсу» не получится.

«Я не знаю, что это было, — сказал Риккардо, который, по понятным причинам, стал «Гонщиком дня». — Кажется, я не выигрываю скучные гонки. Они все довольно весёлые. Гонка вышла хаотичной. Когда был в 14-м повороте, мне передали, что выпущена машина безопасности. Команда сказала, что мы будем совершать двойной пит-стоп с Максом. Всё случилось быстро».

