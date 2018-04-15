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Сергей Гусев станет новым генеральным менеджером «Югры»
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Сергей Гусев станет новым генеральным менеджером «Югры» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», Сергей Гусев станет новым генеральным менеджером «Югры» из Ханты-Мансийска, в ближайшее время об этом будет объявлено официально.
42-летний Гусев завершил карьеру игрока в 2017 году. Последний сезон он провёл в «Югре», где впоследствии вошёл в тренерский штаб команды в роли ассистента. Сергей является серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира, также он трижды брал «серебро» чемпионатов России. В своей карьере, помимо «Югры», он выступал за нижнетагильский «Спутник», ЦСК ВВС, «Северсталь», «Авангард», СКА, «Авангард» и «Автомобилист». В Северной Америке Гусев играл в «Даллас Старз» и «Тампе-Бэй Лайтнинг».
Ханты-мансийская «Югра» по решению Совета директоров КХЛ была исключена из лиги, следующий сезон команда проведёт в ВХЛ.
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