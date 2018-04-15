Сергей Гусев станет новым генеральным менеджером «Югры»

Ханты-мансийская «Югра» по решению Совета директоров КХЛ была исключена из лиги, следующий сезон команда проведёт в ВХЛ.

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