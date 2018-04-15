Работать за грамоты предложили ростовчанам на «Ростов-Арене»

Точных обязанностей работодатель не раскрывает, для собеседования приглашаются крепкие молодые парни от 23 до 45 лет. График работы круглосуточный, а вот размер заработной платы большой секрет.

«Нужны парни в возрасте от 23 до 35 лет, желательно без вредных привычек, готовые к физической работе. Ответственные, готовые к работе в любое время. В обязанности входит контроль операционной деятельности на стадионе, работа со сценическими конструкциями на стадионе, помощью в организации церемонии открытия, закрытия. Выполнять нужно то, что говорят, — пишет работодатель.

Ростовчане насмехаются над желаниями работодателя и не без оснований подозревают что размер вознаграждения не так уж велик. Иначе почему его не огласили сразу? Единственным намеком на оплату в объявлении является обещание выдать почетные грамоты после проведения ЧМ-2018.

«По окончанию мероприятия будут грамоты, а самыми лучшими поощрения и рекомендательное письмо за вклад в Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018, -обещают на портале rostov_arena.