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Луиз Адриану не играет с «Уралом» из-за спазма мышц бедра
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Луиз Адриану не играет с «Уралом» из-за спазма мышц бедра 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный спортивный агент Марко Трабукки в своем Твиттере объяснил, почему форвард "Спартака" Луиз Адриану не принимает участия в матче 26-го тура чемпионата России против «Урала». Бразилец попал в заявку команды, но не вышел с первых минут.
— Спазм передней группы мышц левого бедра, — написал в своем Твиттере Трабукки на тему травмы футболиста.
В этом сезоне чемпионата России Адриану провел 22 матча, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач.
спазм передней группы мышц левого бедра
— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 15 апреля 2018 г.
"Урал" — «Спартак»
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