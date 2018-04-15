Луиз Адриану не играет с «Уралом» из-за спазма мышц бедра

Известный спортивный агент Марко Трабукки в своем Твиттере объяснил, почему форвард "Спартака" Луиз Адриану не принимает участия в матче 26-го тура чемпионата России против «Урала». Бразилец попал в заявку команды, но не вышел с первых минут.

— Спазм передней группы мышц левого бедра, — написал в своем Твиттере Трабукки на тему травмы футболиста.

В этом сезоне чемпионата России Адриану провел 22 матча, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач.

спазм передней группы мышц левого бедра

— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 15 апреля 2018 г.

"Урал" — «Спартак»