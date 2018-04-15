«Лацио» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 15 апреля, в Риме на стадионе «Олимпико» состоится матч 32-го тура Серии А «Лацио» — «Рома». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались друг с другом 149 раз. 38 раз победу одерживал «Лацио», 54 раза верх брала «Рома». Ещё 57 раз была зафиксирована ничья.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Паоло Сильвио Маццолени. Его ассистентами станут Фабиано Прети и Джакомо Пагонесси. Резервный судья — Фабио Мареска.

«Лацио» с 60 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» находится на четвёртой строчке, имея в своём активе столько же баллов.