Ещё
«Лацио» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лацио» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 15 апреля, в Риме на стадионе «Олимпико» состоится матч 32-го тура Серии А «Лацио» — «Рома». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом 149 раз. 38 раз победу одерживал «Лацио», 54 раза верх брала «Рома». Ещё 57 раз была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Паоло Сильвио Маццолени. Его ассистентами станут Фабиано Прети и Джакомо Пагонесси. Резервный судья — Фабио Мареска.
«Лацио» с 60 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» находится на четвёртой строчке, имея в своём активе столько же баллов.
Чемпионат.com: последние новости
РФПЛ. «Урал» — «Спартак». Обзор матча — 2:1 «Локомотив» уступил «Перудже» в первом матче «Раунда 6» Лиги чемпионов Семак: Салатич важен для «Уфы», но у нас есть игроки, которые могут побороться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла12
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бывший тренер Ана обвиняется в коррупции
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение