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Адриано не попал в стартовый состав «Спартака» из-за мышечного повреждения
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Адриано не попал в стартовый состав «Спартака» из-за мышечного повреждения 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Спартака» Луис Адриано остался в запасе на гостевой матч с «Уралом» в 26-м туре российской Премьер-Лиги из-за повреждения. Об этом сообщил агент Марко Трабукки, в прошлом году принимавший участие в переходе бразильца из «Милана» в московский клуб.
По словам Трабукки, у Адриано спазм передней группы мышц левого бедра.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак». К середине второго тайма счёт 1:0 в пользу екатеринбургской команды, гол забил румынский форвард Эрик Бикфалви.
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