Роберто манчини: «Победа над „Анжи“ — хороший результат, но „Зенит“ должен стремиться к большему»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над «Анжи» в матче 26-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что сине-бело-голубые должные стремиться к большему. Команда из Санкт-Петербурга занимает 4-е место в турнирной таблице.

"Добились хорошего результата, но мы должны двигаться дальше и стремиться к большему!" — написал Манчини в Твиттере.

Abbiamo raggiunto un buon risultato ma dobbiamo andare avanti e puntare a ottenere ancora di più! We've achieved a good result but we need to keep going and aim for more!#ZenitAnzhi pic.twitter.com/pLJKJmXIDs

— Roberto Mancini (@robymancio) 15 апреля 2018 г.