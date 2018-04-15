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Булыкин и Писарев приняли участие в церемонии открытия арены «Нижний Новгород»
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Булыкин и Писарев приняли участие в церемонии открытия арены «Нижний Новгород» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Состоялась церемония открытия стадиона «Нижний Новгород», который 15 апреля принимает свой первый официальный матч. В эти минуты проходит поединок 33-го тура ФНЛ, в котором играют «Олимпиец» и «Зенит-2», передаёт корреспондент «Чемпионата» Антон Соколов.
В мероприятии приняли участие бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин и главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев. Перед болельщиками также выступила группа Uma2rman.
На стадион пришли 15 тыс. зрителей, заполнен только нижний ярус, как и положено по регламенту. Максимальная вместимость арены составит 45 тыс. зрителей.
Матч «Олимпиец» — «Зенит-2», который носит статус тестового, начался в 15:00 мск. Ещё две тестовые встречи на стадионе «Нижний Новгород» пройдут 28 апреля и 6 мая, а летом арена примет игры ЧМ-2018.
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