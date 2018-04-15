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«Уфа» и ЦСКА объявили стартовые составы
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«Уфа» и ЦСКА объявили стартовые составы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Уфа» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Карп, Сысуев, Игбун.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Головин, Вернблум, Бистрович, Чалов, Муса.
Матч 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги пройдет в Уфе 15 апреля. Начало в 16:30 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что братья Березуцкие сфотографировались на фоне пенсионного фонда Уфы
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