«Уфа» и ЦСКА объявили стартовые составы

«Уфа» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».

Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Карп, Сысуев, Игбун.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Головин, Вернблум, Бистрович, Чалов, Муса.

Матч 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги пройдет в Уфе 15 апреля. Начало в 16:30 по московскому времени.

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