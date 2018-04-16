Австралийский рыбак вытащил из акулы почти 100 детенышей, сохранив им жизнь

Спасенных акулят рыбак выпустил в воду.

В Австралии рыбак сделал кесарево сечение мертвой акуле. Так поступить ему пришлось после того, как выяснилось, что в ее животе находятся дети.

Благодаря своему поступку, рыбак спас 98 детенышей акулы. Ролик с операций представлен на YouTube.

46-летний Мэтью действовал инстинктивно. Ранее в его жизни подобная практика отсутствовала.

— Рыбачу долго, поэтому понял, что акулят нужно доставать как можно скорее, -приводит Daily Mail слова рыбака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Домашняя кошка спасла от гибели детенышей енота-полоскуна