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Поддержать арестованных политиков вышли 315 тысяч каталонцев
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Поддержать арестованных политиков вышли 315 тысяч каталонцев 

Российская Газета 22 минуты назад
На улицы Барселоны вышли более 315 тысяч митингующих. Люди решили поддержать арестованных каталонских политиков, передает ТАСС.
К акции присоединились представители регионального парламента, а также сторонники различных партий и объединений, выступающих за выход автономии из состава Испании.
Некоторые митингующие держали в руках неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости.
Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум, по результатам которого парламент автономии провозгласил независимость от Испании. Указанные события вызвали недовольство Мадрида. Девять политических деятелей из 25, которых обвинили в организации восстания, были взяты под стражу. Многие политики, в том числе бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, бежали и сейчас находятся за пределами королевства.
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