Поддержать арестованных политиков вышли 315 тысяч каталонцев

На улицы Барселоны вышли более 315 тысяч митингующих. Люди решили поддержать арестованных каталонских политиков, передает ТАСС

К акции присоединились представители регионального парламента, а также сторонники различных партий и объединений, выступающих за выход автономии из состава Испании.

Некоторые митингующие держали в руках неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум, по результатам которого парламент автономии провозгласил независимость от Испании. Указанные события вызвали недовольство Мадрида. Девять политических деятелей из 25, которых обвинили в организации восстания, были взяты под стражу. Многие политики, в том числе бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, бежали и сейчас находятся за пределами королевства.