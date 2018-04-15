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В Испании 300 тысяч человек вышли на акцию в поддержку взятых под стражу политиков
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В Испании 300 тысяч человек вышли на акцию в поддержку взятых под стражу политиков 

Авторадио 1 час назад
К митингу в Барселоне присоединились представители регионального парламента, а также сторонники различных партий и объединений, выступающих за независимость Каталонии. Протестующие требовали от испанских властей отозвать ордеры на арест, освободить и разрешить вернуться на родину всем политикам, которые находятся в заключении. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту после незаконного референдума о выходе Каталонии из состава Испании. Бывший лидер автономии Карлес Пучдемон находится за пределами королевства.
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