В Испании 300 тысяч человек вышли на акцию в поддержку взятых под стражу политиков

К митингу в Барселоне присоединились представители регионального парламента, а также сторонники различных партий и объединений, выступающих за независимость Каталонии. Протестующие требовали от испанских властей отозвать ордеры на арест, освободить и разрешить вернуться на родину всем политикам, которые находятся в заключении. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту после незаконного референдума о выходе Каталонии из состава Испании. Бывший лидер автономии Карлес Пучдемон находится за пределами королевства.