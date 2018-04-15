«Спартак» уступил «Уралу», прервав 18-матчевую беспроигрышную серию

Встреча прошла на обновленной после масштабной реконструкции к чемпионату мира-2018 «Екатеринбург Арене». Церемония ее открытия состоялась перед матчем.

В составе победителей отличились Эрик Бикфалви (37-я минута) и Отман Эль-Кабир (88-я), у гостей — Квинси Промес (90-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Красно-белые прервали 18-матчевую беспроигрышную серию и с 50 очками остались на втором месте, на пять баллов отставая от лидирующего «Локомотива». При этом у железнодорожников в запасе домашняя игра с «Ахматом».

У команды из Екатеринбурга 33 очка и девятая строчка.