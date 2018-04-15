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«Спартак» уступил «Уралу», прервав 18-матчевую беспроигрышную серию
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«Спартак» уступил «Уралу», прервав 18-матчевую беспроигрышную серию 

Советский спорт 46 минут назад
Встреча прошла на обновленной после масштабной реконструкции к чемпионату мира-2018 «Екатеринбург Арене». Церемония ее открытия состоялась перед матчем.
В составе победителей отличились Эрик Бикфалви (37-я минута) и Отман Эль-Кабир (88-я), у гостей — Квинси Промес (90-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Красно-белые прервали 18-матчевую беспроигрышную серию и с 50 очками остались на втором месте, на пять баллов отставая от лидирующего «Локомотива». При этом у железнодорожников в запасе домашняя игра с «Ахматом».
У команды из Екатеринбурга 33 очка и девятая строчка.
В следующем туре «Спартак» 23 апреля примет «Ахмат», а «Урал» 21 апреля сыграет на выезде с «Анжи».
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