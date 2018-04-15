РФПЛ. «Урал» — «Спартак». Обзор матча — 2:1

«Урал» был сконцентрированнее «Спартака» , чем и заслужил свою победу.

В этом матче всё решила одна минута и два эпизода, возникшие у разных ворот. Сначала Квинси Промес дважды замахами убрал своего опекуна и пробил в дальний угол — у Годзюра не было ни одного шанса, но мяч воткнулся в штангу, а затем отскочил в руки уже лежавшего голкипера. В ответной же атаке «Урал» достаточно примитивно, но настойчиво ломанул в штрафную через центр, и в суматохе мяч отскочил от Петковича точно на Эрика Бикфалви . Тот замахом отправил Артёма Реброва в нижний ряд и отправил мяч в пустые ворота, открыв счёт.

И эта минута разделила два отрезка матча. В первом отрезке у действующего чемпиона многое получалось. Потрясающую игру проводил Ханни, оставлявший Промеса в тени и диктовавший темп атак «Спартака», как обычно выигрывал воздух Зе, но точного последнего удара гостям не хватало. За первый тайм лишь один удар попал в створ, хотя подходов было создано достаточно.

После гола в ворота Реброва изменилось всё. Кажется, мы уже привыкли к тому, что о настроении «Спартака» хорошо говорит поведение Квинси: если голландец собран, чёток и точен, красно-белые в порядке, но как только Квинси начинает сбиваться на ненужные индивидуальные действия, бить со всех дистанций и обрезаться в центре поля, «Спартак» горит. Так произошло и в Екатерибурге. Промес лупил по трибунам и как минимум дважды обрезался ужасными передачами, и «Спартак» всем своим видом демонстрировал, что поплыл. Фернандо, Глушаков, а затем и вышедший на замену Пашалич устроили соревнование в дисциплине «Фигурный обрез пасом через центр», и победителя выявить было сложно — каждый набрасывал всё новые попытки.

«Уралу» в итоге надоело прощать соперника за недостаток концентрации, и хозяева одним из таких обрезов воспользовались. Атака три в три, возникшая после перехвата, отправила Эль Кабира становиться главным героем игры — претензий к Реброву здесь уже не предъявить, удар получился одновременно и плотным, и точным. К этому моменту встреча, ко всем неприятностям действующего чемпиона, ещё и разбилась на эпизоды — Емельянов и Зе рассекли друг другу головы, Максимович получил под рёбра, замены окончательно разорвали темп игры, а изменения, внесённые Массимо Каррерой , мягко говоря, игру не усилили (к сожалению, это произошло не впервые при Каррере). «Уралу» же всё это шло только на пользу.

«Спартак» отыграл один мяч, уже потеряв надежду. Квинси остался один в зоне подбора, игроки Екатеринбурга штабелями сложились перед голландцем, пытаясь накрыть мяч, но у Промеса было слишком много времени на подготовку удара. Мяч ударился перед Годзюром и юркнул в угол — 1:2. Примерно в эту же секунду стало понятно, что к матчу добавлено шесть минут, и показалось, что «Спартак» получил шанс на спасение. Но «Урал», превосходивший соперника в концентрации весь матч, не дрогнул и в компенсированное время, чем летимизировал свою победу. «Спартак» снова показал, что способен играть в классный футбол, но одного удара под дых достаточно, чтобы команду повело. Отстоять чемпионство с такой слабостью почти невозможно.