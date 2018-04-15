Тарханов: у «Урала» получилось реализовать план, жаль, что пропустили глупый гол 

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
«Жаль, глупый гол пропустили в концовке. Мы не давали им делать розыгрыши мяча и навязывали борьбу в центральной зоне. У нас получилось реализовать план на матч.
Полные трибуны — это дополнительная мотивация. Победили мы с болельщиками.
Что с Емельяновым? Пока не знаю. Точно можно сказать только то, что у него рассечение брови или лба», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».