Тарханов: у «Урала» получилось реализовать план, жаль, что пропустили глупый гол

«Жаль, глупый гол пропустили в концовке. Мы не давали им делать розыгрыши мяча и навязывали борьбу в центральной зоне. У нас получилось реализовать план на матч.

Полные трибуны — это дополнительная мотивация. Победили мы с болельщиками.

Что с Емельяновым? Пока не знаю. Точно можно сказать только то, что у него рассечение брови или лба», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».