Алекс Киллорн: Я оказался в нужном месте в нужное время, а Кучеров отдал мне отличный пас

— Наши голы красивыми не назовешь. У нас часто забивают Кучеров и Стэмкос, но если у них игра не пошла, тогда я и Миллер стараемся играть под воротами, сеем там хаос.

Джон Купер : Думаю, «Девилз» надеялись на ничью в серии после двух игр Сегодня я просто оказался в нужном месте в нужное время, а Кучеров отдал мне отличный пас, — передает слова Киллорна официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Киллорн оформил дубль в этой встрече.

После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится на арене Prudential Center в Нью-Джерси во вторник в 02:30 по московскому времени.