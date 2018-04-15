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Алекс Киллорн: Я оказался в нужном месте в нужное время, а Кучеров отдал мне отличный пас
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Алекс Киллорн: Я оказался в нужном месте в нужное время, а Кучеров отдал мне отличный пас 

Советский спорт 29 минут назад
— Наши голы красивыми не назовешь. У нас часто забивают Кучеров и Стэмкос, но если у них игра не пошла, тогда я и Миллер стараемся играть под воротами, сеем там хаос.
Джон Купер: Думаю, «Девилз» надеялись на ничью в серии после двух игр  Сегодня я просто оказался в нужном месте в нужное время, а Кучеров отдал мне отличный пас, — передает слова Киллорна официальный сайт НХЛ.
Добавим, что Киллорн оформил дубль в этой встрече.
После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится на арене Prudential Center в Нью-Джерси во вторник в 02:30 по московскому времени.
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