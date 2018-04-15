Мутко остался доволен подготовкой объектов инфраструктуры к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апреля. / ТАСС /. Вице-премьер РФ Виталий Мутко положительно оценил подготовку объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Мутко посетил объекты инфраструктуры Нижнего Новгорода, который летом примет матчи чемпионата мира. Вице-премьер побывал в аэропорту и железнодорожном вокзале города, а также на строительной площадке станции метро «Стрелка», которая расположена в пешей доступности от футбольной арены «Нижний Новгород». В воскресенье на этом стадионе пройдет первый матч, в котором в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встретятся нижегородский «Олимпиец» и петербургский «Зенит-2».

"В целом впечатления очень хорошие. Аэропорт преображается и становится более современным. Ждем с нетерпением открытия взлетной полосы, надеюсь, что к концу месяца она будет введена в эксплуатацию. Все жители и приезжие почувствуют совершенно другой комфорт", — сказал Мутко.

"Подробно осмотрели станцию метро, считаю, что это было очень правильное решение, — продолжил вице-премьер. — Сейчас уже видно, что абсолютно точно она будет введена в строй. Улучшится транспортная логистика, люди получат комфорт и удобства. Все то, что обещали губернатор и правительство области, все пока выполняется".

Мутко также осмотрел тренировочную базу «Борский», где во время чемпионата мира будет жить и тренироваться сборная Уругвая. «Понятно, почему уругвайская команда выбрала эту базу, она уютная и удобная, несколько минут ходьбы до тренировочного поля. Им будут созданы все условия, уверен в этом», — считает вице-премьер.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня англичане — с панамцами, 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.