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Франческо Тотти: После матча с «Барселоной», «Рома» доказала, что она «не конфетка»
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Франческо Тотти: После матча с «Барселоной», «Рома» доказала, что она «не конфетка» 

Советский спорт 28 минут назад
«Рома» благодаря победе во втором матче Лиги чемпионов (3:0) вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Ливерпулем».
«После жеребьевки 1/4 финала ЛЧ представители «Барселоны» были довольны ее результатами. Одна из местных газет даже назвала нас «конфеткой». «Рома» доказала, что никакая она не конфетка.
Первые 90 минут прошли именно так, как и ожидали 90% людей. Большинство считали, что у «Ромы» нет шансов после первой игры. Ответный матч считался бесполезной тренировкой. К счастью, в Лиге чемпионов результат определяется по итогам 180 минут. Футбол тем и прекрасен, что в нем у тебя есть второй шанс. У меня бегут мурашки по коже каждый раз, когда я вижу моменты из той игры», — цитирует Тотти Football Italia.
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