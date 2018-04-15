Франческо Тотти: После матча с «Барселоной», «Рома» доказала, что она «не конфетка»

«Рома» благодаря победе во втором матче Лиги чемпионов (3:0) вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Ливерпулем».

«После жеребьевки 1/4 финала ЛЧ представители «Барселоны» были довольны ее результатами. Одна из местных газет даже назвала нас «конфеткой». «Рома» доказала, что никакая она не конфетка.

Первые 90 минут прошли именно так, как и ожидали 90% людей. Большинство считали, что у «Ромы» нет шансов после первой игры. Ответный матч считался бесполезной тренировкой. К счастью, в Лиге чемпионов результат определяется по итогам 180 минут. Футбол тем и прекрасен, что в нем у тебя есть второй шанс. У меня бегут мурашки по коже каждый раз, когда я вижу моменты из той игры», — цитирует Тотти Football Italia.