На первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Саранске проданы все билеты

По информации справочной службы арены, на встрече 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Урал-Поволжье» между «Мордовией» и «Зенитом-Ижевск» ожидается около 14 тысяч зрителей.

Отмечается, что на первый тестовый матч были реализованы только билеты на нижний ярус стадиона.

Ранее в апреле были открыты стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

"Мордовия Арена", которая вмещает 45 тысяч зрителей, примет матчи чемпионата мира по футболу. Летом 2018 года на стадионе в Саранске пройдут игры группового этапа: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня).