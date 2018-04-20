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На первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Саранске проданы все билеты
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На первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Саранске проданы все билеты 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
По информации справочной службы арены, на встрече 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Урал-Поволжье» между «Мордовией» и «Зенитом-Ижевск» ожидается около 14 тысяч зрителей.
Отмечается, что на первый тестовый матч были реализованы только билеты на нижний ярус стадиона.
Ранее в апреле были открыты стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.
"Мордовия Арена", которая вмещает 45 тысяч зрителей, примет матчи чемпионата мира по футболу. Летом 2018 года на стадионе в Саранске пройдут игры группового этапа: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня).
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