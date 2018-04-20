Прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Мордовия-Арена» полностью завершена

САРАНСК, 20 апреля. / ТАСС /. Работы по прошивке газона на стадионе «Мордовия-Арена», где в субботу пройдет первый тестовый матч, завершены. Об этом сообщил в пятницу ТАСС зампредседателя правительства Мордовии — министр целевых программ региона Алексей Меркушкин.

Ранее местные СМИ сообщали со ссылкой на главного тренера ФК «Мордовия» Марата Мустафина , что первый тестовый матч может быть перенесен на май из-за необходимости прошивки газона стадиона. Впоследствии информация о переносе игры не подтвердилась.

"Работы по прошивке газона завершены на 100%. Также полностью завершены работы по благоустройству стадиона. Если говорить о временной инфраструктуре, то строительство временных конструкций закончено, идут монтажные работы и установка оборудования", — сказал Меркушкин.

Он добавил, что работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории также подходят к завершению. «Подготовлены дороги, парковки, продолжаются работы по озеленению. Полагаю, что в день тестового матча многие жители Саранска увидят впервые не только стадион, но и радикально обновленный район города», — уточнил он, отметив, что к тестовому матчу благоустраивается бульвар Победы, набережная реки Инсар, гостинично-жилой комплекс «Тавла».

Первый тестовый матч на стадионе «Мордовия-Арена», который примет матчи чемпионата мира, пройдет 21 апреля. В рамках первенства Профессиональной футбольной лиги «Мордовия» встретится с командой «Зенит-Ижевск». Плановая загрузка стадиона на этом матче составит 10 тысяч человек.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Саранске состоятся четыре матча: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.