В оргкомитете ЧМ-2018 оценили тестовые матчи на стадионах в Саранске и Волгограде

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлением от проведения первых тестовых матчей на стадионах в Саранске и Волгограде. По его словам, арены, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, прошли проверку.

"Тестовые матчи в Волгограде и Саранске прошли удовлетворительно и больших озабоченностей не выявили. В Волгограде зрители вышли со стадиона очень быстро 0— за 12 минут, несмотря на то, что было около 19 тысяч и верхние ярусы были тоже заполнены. В Саранске тоже все прошло очень хорошо, все вышли за семь минут при более чем 13 тысяч зрителей.

С запуском тоже никаких проблем не было, были легкие операционные моменты, но мы их поправим", — цитирует Сорокина ТАСС

"Мордовия Арена", которая вмещает 45 тысяч зрителей, примет матчи чемпионата мира по футболу. Летом 2018 года на стадионе в Саранске пройдут игры группового этапа: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня).

На «Волгоград Арене» во время мундиаля пройдут четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).