В Саранске открылся стадион ЧМ-2018

«Мордовия» дома сыграла вничью с «Зенитом-Ижевском» в матче 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Урал-Поволжье». Встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает ТАСС

Матч состоялся на стадионе «Мордовия Арена». Эта игра стала первой тестовой для арены.

Билеты на матч был реализованы только нижний ярус стадиона.

"Мордовия Арена", которая вмещает 45 тысяч зрителей, примет матчи чемпионата мира по футболу. Летом 2018 года на стадионе в Саранске пройдут игры группового этапа: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня).

ПФЛ. «Урал-Поволжье». 20-й тур "Мордовия" (Саранск) — «Зенит-Ижевск» (Ижевск) — 0:0