Ещё
В Саранске открылся стадион ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саранске открылся стадион ЧМ-2018 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Мордовия» дома сыграла вничью с «Зенитом-Ижевском» в матче 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Урал-Поволжье». Встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает ТАСС.
Матч состоялся на стадионе «Мордовия Арена». Эта игра стала первой тестовой для арены.
Билеты на матч был реализованы только нижний ярус стадиона.
"Мордовия Арена", которая вмещает 45 тысяч зрителей, примет матчи чемпионата мира по футболу. Летом 2018 года на стадионе в Саранске пройдут игры группового этапа: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня).
ПФЛ. «Урал-Поволжье». 20-й тур "Мордовия" (Саранск) — «Зенит-Ижевск» (Ижевск) — 0:0
Газета.Ru: последние новости
Экс-игрок "Спартака" дисквалифицирован после дебюта в чемпионате Швеции Мутко не нашел нарушений в организации матча на новом стадионе в Саранске "Ротор" забил четыре мяча в первой игре на "Волгоград Арене"
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП147
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение