Видео: болельщики — о новой арене в Саранске: это стадион европейского уровня!

Саранские болельщики поделились мнением о новом стадионе «Мордовия Арена», который был построен к чемпионату мира 2018 года. Любители футбола, побывавшие на тестовом для стадиона матче ПФЛ «Мордовия» — «Зенит-Ижевск» (0:0), отметили внешний вид арены и атмосферу на игре.

«Мордовия Арена» — один из 12 стадионов, на которых пройдёт предстоящий чемпионат мира по футболу в России. Во время мундиаля в Саранске будут сыграны матчи группового этапа Перу — Дания, Колумбия — Япония, Иран — Португалия и Панама — Тунис. Максимальная вместимость арены во время ЧМ-2018 составит 44,5 тысяч зрителей.

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