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Виталий Мутко и Глеб Никитин проверили готовность города к Чемпионату мира
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Виталий Мутко и Глеб Никитин проверили готовность города к Чемпионату мира 

Нижегородская правда 20 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото сайта правительства Нижегородской областиВиталий Мутко и Глеб Никитин проверили готовность города к Чемпионату мираВице-премьер правительства России Виталий Мутко 15 апреля прибыл с рабочим визитом в Нижегородскую область. Виталий Мутко и глава региона Глеб Никитин проверили ход работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Нижний Новгород.
Затем прошла проверка хода реконструкции железнодорожного вокзала, где уже завершены строительно-монтажные работы. Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили логистику прибытия болельщиков, которые посетят Нижний Новгород во время Чемпионата мира по футболу. Как отметил Глеб Никитин, на вокзале уже проведена работа по выстраиванию пешеходных потоков.
— Вскоре рядом с вокзалом будет развёрнута система туристской навигации, в дни проведения матчей на всех транспортных объектах будут работать волонтеры, — сказал глава Нижегородской области.
Кроме того, Виталий Мутко и Глеб Никитин встретились с командой «Олимпиец».
Встреча прошла на базе команд спорткомплекса «Борский».
По словам Глеба Никитина, комплекс соответствует всем международным стандартам. На его территории расположена тренировочная площадка, тренажерные залы, кабинеты спортивной медицины. В спорткомплексе уже тренируется команда «Олимпиец» и детско-юношеские сборные.
— Ребята, у вас прекрасный город и стадион, классный тренер, нужно ставить амбициозные задачи перед собой, — обратился к игрокам «Олимпийца» Виталий Мутко. Сейчас Виталий Мутко и Глеб Никитин находятся на «Стадионе Нижний Новгород», где проходит первый тестовый матч. Играют «Олимпиец» и «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.
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