Виталий Мутко и Глеб Никитин проверили готовность города к Чемпионату мира

Фото сайта правительства Нижегородской области Виталий Мутко Глеб Никитин проверили готовность города к Чемпионату мираВице-премьер правительства России Виталий Мутко 15 апреля прибыл с рабочим визитом в Нижегородскую область. Виталий Мутко и глава региона Глеб Никитин проверили ход работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Нижний Новгород.

Затем прошла проверка хода реконструкции железнодорожного вокзала, где уже завершены строительно-монтажные работы. Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили логистику прибытия болельщиков, которые посетят Нижний Новгород во время Чемпионата мира по футболу. Как отметил Глеб Никитин, на вокзале уже проведена работа по выстраиванию пешеходных потоков.

— Вскоре рядом с вокзалом будет развёрнута система туристской навигации, в дни проведения матчей на всех транспортных объектах будут работать волонтеры, — сказал глава Нижегородской области.

Кроме того, Виталий Мутко и Глеб Никитин встретились с командой «Олимпиец».

Встреча прошла на базе команд спорткомплекса «Борский».

По словам Глеба Никитина, комплекс соответствует всем международным стандартам. На его территории расположена тренировочная площадка, тренажерные залы, кабинеты спортивной медицины. В спорткомплексе уже тренируется команда «Олимпиец» и детско-юношеские сборные.

— Ребята, у вас прекрасный город и стадион, классный тренер, нужно ставить амбициозные задачи перед собой, — обратился к игрокам «Олимпийца» Виталий Мутко. Сейчас Виталий Мутко и Глеб Никитин находятся на «Стадионе Нижний Новгород», где проходит первый тестовый матч. Играют «Олимпиец» и «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.