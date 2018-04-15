В Югре пройдет кадетский сбор «Равнение на Победу!»

С 26 по 28 апреля в Пыть-Яхе на базе «Центра подготовки к военной службе» пройдет IX окружной кадетский сбор «Равнение на Победу!», посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба ОТРК «Югра», участие в сборе примут юноши в возрасте 14-17 лет.

Кадеты будут соревноваться в различных спортивных этапах. Победители отправятся на XVI Всероссийский сбор воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации. Заявки на участие необходимо направить до 20 апреля 2018 года на адрес электронной почты: odphmao@mail.ru или на факс: 8 (3467) 315-684.