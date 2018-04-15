Эксперты отдают «Лацио» преимущество в матче с «Ромой»

Победа «орлов» оценивается коэффициентом 2,45, тогда как виктория «волков» идет за 2,85.

На ничью можно поставить за 3,45.

Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1,70, на противоположный исход — 2,20.

Игра начнется сегодня в 21:45 мск.