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Эксперты отдают «Лацио» преимущество в матче с «Ромой»
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Эксперты отдают «Лацио» преимущество в матче с «Ромой» 

Советский спорт 14 минут назад
Победа «орлов» оценивается коэффициентом 2,45, тогда как виктория «волков» идет за 2,85.
На ничью можно поставить за 3,45.
Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1,70, на противоположный исход — 2,20.
Игра начнется сегодня в 21:45 мск.
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