«Урал» прокомментировал намерение «Спартака» подать протест на итог матча 

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских прокомментировал информацию о том, что «Спартак» намерен подать протест на итог матча 26-го тура РФПЛ в связи с тем, что за екатеринбургскую команду выступал полузащитник Андрей Егорычев. Хавбек в нынешнем сезоне получил три жёлтые карточки в ПФЛ в составе «Носты». После перехода в «Урал» ему было вынесено ещё одно предупреждение — в недавнем поединке с «Тосно». По регламенту РФПЛ после четвёртой жёлтой карточки в турнире игрок получает автоматическую дисквалификацию. «Премьер-Лига подтвердила, что Егорычев мог играть в матче со „Спартаком“, поэтому ни о каком протесте не может быть и речи», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Напомним, «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.