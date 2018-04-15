«Большой куш». Прогнозы на НБА. Ставки на баскетбол

«Кливленд» и «Индиана» устроят соревнование дальних бросков, а «Юта» реализует не менее 10 «бомб» — в «Большом куше».

Со скрипом и скрежетом, с неожиданными результатами и злым стечением обстоятельств, но мы всё-таки стартовали. Причём первый блин получился достаточно комковатым и невзрачным. Ламаркус Олдридж потерялся. Заблудился в слаженных редутах обороны «Уорриорз» и по-отечески всеобъемлющих защитных действиях самого Джавейла Макги. Впервые за долгое время дружина Стива Керра продемонстрировала убедительную игру в защите. Настолько уверенно и безапелляционно у нынешних «Сперс» щит доселе никто не забирал. Поэтому в заключительной четверти карманный великан Грега Поповича на паркете не появился. Джру Холидей на протяжении первой половины был не просто второй скрипкой нападения. Именно он стал главным действующим лицом атаки «Пеликанс». Более того, благодаря слаженным действиям Энтони Дэвиса Николы Миротича , а также очередному ассистентскому перформансу Рэджона Рондо, «Нью-Орлеан» сотворил мини-сенсацию. Но нас, в первую очередь, больше всего интересовала результативность одного из лидеров «Нью-Орлеана». И он в полной мере оправдал оказанное ему доверие.

Почин атакующего защитника впору было бы поддержать и Хассану Уайтсайду . Но тут вмешался Эрик Споэльстра. Причём вмешательство было насколько нелогичным, настолько и фатальным для «Хит». Великан «Майами» провёл на паркете без малого восемь минут в первой четверти и немногим более четырёх минут во второй. Насобирал за это время 6 отскоков и поставил два блок-шота. Команде, во многом благодаря этому, удалось победить в первой половине с вполне комфортными «+4». На этом успехи и свершения бигмэна «Хит» закончились. На паркете он больше не появлялся. В итоге жаркая дружина потерпела сокрушительное поражение и наш многообещающий экспресс пропал втуне. Зато «Торонто» и «Вашингтон» оправдали все возложенные на них надежды. 220 полновесных очков вместо заявленных нами 211, и день мы закончили практически при своих. Продолжаем.

Событие

Матч #1 первого раунда плей-офф НБА «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерз». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.34/3.65, фора (-6,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (109,5) за 1.95; гости (103,5) за 1.95; общий (212,5) за 1.96. Выбор — тотал точных трёхочковых бросков в матче больше 22,5 с коэффициентом 1.91. Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 2730 фишек). Предугадать победителя в любом матче на выбывание — задача неблагодарная и сложная. С одной стороны, преимущество домашнего паркета и сам Леброн Джеймс . С другой — статистика личных встреч в регулярном чемпионате. А она, напомним, в пользу «Индианы» 3-1. Но есть неизменные составляющие, из которых состоит любой результат. Подборы, передачи, очки второго шанса. В конкретном случае выбор пал в пользу дальнобойной артиллерии коллективов. И объяснений как таковых тут не требуется. Просто посмотрите на составы каждой команды. Тристан Томпсон и Ларри Нэнс . Только эти два парня не могут похвастаться дальним броском. Остальные могут, любят и, что самое главное для нас, регулярно практикуют.

Событие

Матч #1 первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.13/7.4, фора (-11,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (113,5) за 1.95; гости (102,5) за 1.94; общий (216,5) за 1.96. Выбор — тотал подборов Карла-Энтони Таунса больше 11 с коэффициентом 1.9. Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 2700 фишек). Великан «Миннесоты» в каждом из четырёх матчей регулярного сезона с «Хьюстоном» собирал не менее 13 подборов. И что должно измениться в худшую для него сторону, что букмекеры предлагают слегка заниженный порог? Том Тибодо ни с того ни с сего забудет про свою излюбленную философию требовать от каждого игрока максимум усилий? Или в противостоянии с командой-победителем регулярного чемпионата наставник «Тимбервулвз» вдруг расширит ротацию и будет задействовать каждого игрока не более 20 минут? Вопросы, как вы сами понимаете, риторические. Пятёрка лидеров проведёт на паркете не менее 35 минут каждый. Следовательно, шансов на то, что молодое дарование и светлое будущее современной лиги сможет приблизиться к показанным результатам очень и очень много. Достаточно для того, чтобы рассматривать именно это событие в качестве одного из основных выборов.

Событие

Матч #1 первого раунда плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.65/2.42, фора (-3,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (104,5) за 1.95; гости (101,5) за 1.95; общий (206,0) за 1.96. Выбор — «Юта» реализует больше 9,5 трёхочковых бросков с коэффициентом 1.91.