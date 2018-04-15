Премьер-лига разрешила Егорычеву играть

В распоряжении «СЭ» оказалось письмо из премьер-лиги, которое разъясняет ситуацию с участием в матче «Урал» — "Спартак" футболиста хозяев Андрея Егорычева

Ранее футболист выступал в ПФЛ за «Носту» и в сезоне-17/18 получил три желтых карточки — 1 октября 2017 года против тольяттинской «Лады», 21 октября — против «Нефтехимика» и 28 октября — против "КАМАЗа" . После перехода в уральский клуб ему было вынесено еще одно предупреждение (8 апреля — в игре с «Тосно»), которое стало четвертым. Именно в связи с этим москвичи и собираются опротестовать итог встречи.

В письме, которое РФПЛ направила президенту "Урала" (документ подписан исполнительным директором лиги Сергеем Чебаном ), написано следующее: “ сообщаем, что Егорычев А. N44, получивший желтую карточку в матче 25-го тура Росгосстрах-чемпионата России «Тосно» — «Урал», состоявшемся 8 апреля 2018 года, вправе принять участие в очередном матче Росгосстрах-чемпионата России по футболу сезона 2017/18. Ранее полученные Егорычевым А. 3 (три) предупреждения в период выступления за ФК «Носта» в сезоне 2017/18 года, учитываются в Фонбет-Первенстве России по футболу среди команд ПФЛ сезона 2017/18 в соответствии с п.5.10 Регламента указанного соревнования. ( Сергей ЕГОРОВ

Текст письма полностью:

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ № 711 от 13 апреля 2018 года Президенту ФК «Урал» г. Екатеринбург Иванову Г. В. Копия: Исполнительному директору РФПЛ Чебану С. В.

Уважаемый Григорий Викторович!

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее — «РФС») в ответ на Ваше письмо № 279 от 13 апреля 2018 года сообщает следующее:

Из положений пункта 19.3 Регламента РОСГОСТРАХ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2017-2018 годов (далее — «Чемпионат России») и пункта 5.10 Регламента ФОНБЕТ-Первенства по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018 годов (далее — «Первенство ПФЛ») прямо следует, что желтые карточки и дисквалификации футболиста Егорычева А., полученные им во время выступления за ФК «Носта» г. Новотроицк в данном сезоне, после его перехода в ФК «Урал» г. Екатеринбург должны учитываться только в Первенстве ПФЛ, поскольку он зарегистрирован за команду «Урал-2» в Первенстве ПФЛ. Соответственно, желтые карточки и дисквалификации, полученные футболистом Егорычевым А. в Чемпионате России, должны учитываться также исключительно в Чемпионате России.

Таким образом, по мнению аппарата РФС, Егорычев А. имеет право принять участие в следующем 26 туре Чемпионата России в связи с тем, что в настоящий момент у него 1 (одна) желтая карточка в Чемпионате России, а 3 (три) желтые карточки он имеет в Первенстве ПФЛ.

Советник Президента по правовым вопросам Д. И. Рогачев