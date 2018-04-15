Семак: Салатич важен для «Уфы», но у нас есть игроки, которые могут побороться

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча пройдёт 15 апреля в 16:30 по московскому времени.

«Что касается календаря, то, думаю, команды в равных условиях. ЦСКА — опытная команда, которая привыкла играть в таком графике. Не думаю, что для соперника есть какая-то проблема. Возможно, в дальнейшем будут какие-то отголоски плотного графика, а на данный момент мне кажется, что у них абсолютно нормальное состояние. Салатич — это, конечно, для нас важный игрок. Но у нас есть целая обойма футболистов, которые на протяжении сезона должны подменять других, бороться за место в стартовом составе. И сегодня как раз есть шанс для других игроков посмотреть, каково это, и постараться навязать достойную конкуренцию в будущем», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».