Семак: «Уфа» не может быть довольна ничьей с ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат домашнего матча 26-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:1).

«Ничья оставила неприятный осадок. В первом тайме было только несколько комбинаций, перестраховывались, робко играли в атаке. Во втором тайме здорово начали, было достаточное количество моментов, чтобы увеличить счёт, просто уйма. Вместо этого пропустили мяч. Естественно, мы не можем быть довольны результатом.

Доволен качеством игры, особенно в первой половине второго тайма, когда создавали моменты, здорово играли. После пропущенного гола немного расстроилась игра, психологическое преимущество было на стороне «армейцев». Хотелось бы, конечно, большего. Моменты были, надо было решать судьбу матча, очень к этому были близки.

Заменили Йокича, потому что у него травма. В первом тайме получил болезненный удар в бедро и не смог продолжить игру. Пришлось перестроиться и заменить его. В какой-то степени его уход повлиял и на наш атакующий потенциал, но я не думаю, что это была основная причина того, что мы немного сбавили обороты в концовке», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».