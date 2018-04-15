«Екатеринбург-Арена» успешно прошла тест матчем РФПЛ «Урал» — «Спартак»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. / ТАСС /. Реконструированный к чемпионату мира по футболу стадион «Екатеринбург-Арена» открылся в воскресенье матчем 26-го тура чемпионата России между "Уралом" "Спартаком" . Праздник увенчался победой хозяев со счетом 2:1, которые прервали беспроигрышную серию московского клуба из 18 игр.

Билеты на этот матч были раскуплены за четыре дня с начала продаж. Сайт с онлайн-продажей уже в первый вечер «сдался» под напором желающих попасть на игру. В день матча Екатеринбург по-настоящему «заболел» футболом: даже самые далекие от спорта люди обсуждали игру в общественном транспорте и на улицах, в глазах рябило от черно-оранжевых и красно-белых шарфов.

За пару часов до начала встречи вокруг «Екатеринбург— Арены» собрались толпы футбольных фанатов. Четыре входа гостеприимно встречали болельщиков екатеринбургского клуба, один был открыт для болельщиков москвичей, однако никто не торопился на трибуны — ощущение футбольного праздника царило именно на улице.

К церемонии открытия, которая началась за 20 минут до стартового свистка, все трибуны стадиона были заполнены до отказа. Разогретые болельщики «Спартака» старались перекричать не менее активных фанатов «Урала».

Под звуки барабанов на поле вышли миниатюрные гимнастки — воспитанницы олимпийской чемпионки Ирины Зильбер , а также юные футболисты спортклуба «Урал». Шоу в исполнении самых маленьких спортсменов завершилось передачей символического ключа от «Екатеринбург-Арены» президенту «Урала» Григорию Иванову . Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал первый удар по мячу, дав пас юному воспитаннику СК «Урал».

"Я хочу поблагодарить строителей, которые вовремя, в срок сдали стадион к чемпионату мира. Я уверен, что этот стадион станет местом проведения грандиозных событий. Поздравляю вас! И только вперед!" — сказал Куйвашев на церемонии открытия обновленного стадиона.

Равнодушных не осталось

На «Екатеринбург-Арене» собралось более 30 тыс. болельщиков, многие из них специально приехали из самых разных городов. Фанаты гостей расположились на одной из временных трибун стадиона, которые в народе прозвали «ушами» футбольной арены.

"Трибуна масштабная, классная. Единственное — не самая лучшая акустика, весь звук улетает в открытое пространство над трибунами", — отметил Александр Ильин , болельщик «Спартака» из Тюмени.

Новый стадион не оставил равнодушными ни болельщиков красно-белых, ни фанатов черно-оранжевых. «В принципе стадион отличный, атмосфера дружелюбная, нам все понравилось, единственный минус — „Спартак“ проиграл. Город великолепный, люди очень приветливые, мы как домой сюда приезжаем. Хотелось бы отметить быстрый проход на стадион, службы досмотра отработали замечательно, претензий к ним нет», — рассказал ТАСС Артем Новиков , который вместе с друзьями приехал на матч из Кемерова.

"У меня хорошая трибуна, сектор С, все хорошо видно, мне очень комфортно. Я был в Сочи на стадионе «Фишт», уровень у нас подобный. Я думаю, что «Екатеринбург-Арена» достойна принимать болельщиков со всего мира", — отметил фанат «Урала» Игорь Кирюшин

Точки общественного питания, которых только в пределах стадиона было не менее пяти, также получили самые положительные отзывы от гостей матча. В перерыве к ним выстроились большие очереди, люди с аппетитом уплетали разного рода бутерброды, смакуя первый тайм.

"Я сегодня впервые на «Екатеринбург-Арене», все очень красиво, масштабно, болельщики дружные. Здесь есть, где подкрепиться, цены приемлемые. Мне все хорошо видно, единственное — дует сильный ветер", — подчеркнула в беседе с ТАСС болельщица «Урала» Ксения Махахей.

Все системы и службы арены работают хорошо

Куйвашев после матча отметил, что все системы и службы «Екатеринбург-Арены» работают хорошо и довольно слаженно при полной заполняемости стадиона. Тем не менее, власти региона и организаторы внимательно изучат отзывы болельщиков, чтобы устранить все недочеты к следующей игре 6 мая, когда «Урал» примет пермский «Амкар».

Реконструкция «Екатеринбург-Арены» завершилась в конце декабря 2017 года, она была проведена в рекордно короткие сроки. При возведении стадиона использовалось 90% отечественных стройматериалов, стоимость реконструкции составила 12,7 млрд рублей. В последний день февраля 2018 года власти Свердловской области объявили о вводе в эксплуатацию 35-тысячной арены.

Первым тестовым матчем на реконструированной арене в Екатеринбурге стала встреча 24-го тура чемпионата России между «Уралом» и "Рубином" (1:1), которая прошла 1 апреля.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).