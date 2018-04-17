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При входе на «Екатеринбург-Арену» во время тестового матча были сбои
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При входе на «Екатеринбург-Арену» во время тестового матча были сбои 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. При проходе на стадион «Екатеринбург-Арена» на матч 26-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Спартаком" (2:1) были обнаружены некоторые сбои. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.
15 апреля на «Екатеринбург-Арене» состоялся второй тестовый матч в рамках подготовки стадиона к чемпионату мира 2018 года.
"Были сбои при входе на стадион. Нужно еще донастроить систему контроля доступа. У гостевого сектора примерно за 15 минут до начала матча образовалась толпа людей", — сообщил Мейтин, присутствовавший на месте событий.
В тот же день первый тестовый матч состоялся и на «Ростов-Арене», где местный футбольный клуб «Ростов» выиграл у «СКА-Хабаровска» со счетом 2:0. «В плане безопасности на „Ростов-Арене“ все прошло хорошо, все живы-здоровы. Есть внутренние замечания по стадиону, к следующей игре все будет гораздо лучше. Это тестовые матчи, для этого они и проводятся, чтобы определить недостатки, пути их решения и сроки, в целом довольны, как прошел матч», — отметил Мейтин.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа, в Ростове-на-Дону — четыре встречи группового этапа и одна игра 1/8 финала.
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